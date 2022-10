Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della nona puntata

(Di martedì 18 ottobre 2022) Prosegue decisamente bene la nuova edizione di questo Gf Vip 7. La, andata in onda ieri lunedì 17 ottobre, ha visto l’evolversi delle vicissitudini all’internoCasa. Dopo le prime puntate che hanno totalizzati ottimi dati di ascolto, come sono andati quelli di ieri? Il reality show più spiato d’Italia, condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti ha totalizzato 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share. Qui di seguito anche tutti i dati auditelserata di ieri, riportati dal portale Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Sopravvissuti ha appassionato 2.748.000 spettatori pari al 15.4%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori pari al ...

Tra scontri e nomination,il riassunto della nona puntata del Grande fratelloandato in scena ieri ...Tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese potrebbe accadere qualcosa nella Casa del GF7 Spoiler: no! Se nella sua testa, l'amica speciale di Taylor Mega si sarebbe fatto tutto un ...quali ... Giornata di aerei per il Grande fratello Vip: ecco cosa è successo