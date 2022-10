Globalist.it

... Schoenbohm era finito nella bufera per la sua vicinanza ad ambienti dei servizi segreti russi attraverso un'associazione controversa chiamata "Consiglio di cybersicurezza". A quanto aveva ......raggiunto il livello di stoccaggio necessario per guardare all'inverno con serenità e ha... Mondo Spionaggio, laè il paese più vulnerabile ai servizi segreti russi Youssef Hassan ... Germania, licenziato il responsabile per la sicurezza: era vicino agli 007 russi La ministra dell'Interno del governo federale tedesco, Nancy Faeser, ha deciso il licenziamento del capo dell'Ufficio federale per la sicurezza (Bsi), Arne Schoenbohm. Lo ha confermato un portavoce de ...Da diversi giorni Arne Schoenbohm è sotto i riflettori per i presunti contatti attraverso la controversa associazione CyberSecurity Council.