Gente Strana di Marta Miniucchi | il 21 ottobre ad Alice nella Città

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il documentariodiMiniucci, proiettato in anteprima come Evento Speciale per la xx edizione di. Ecco tutti i dettagli Anche quest’anno la sezioneè pronta a stupire le giovani generazioni, con ospiti e proiezioni d’eccellenza. Tra le sorprese in programma di questa xx edizione; Genoma Films è lieta di annunciare la presenza del nuovo progetto cinematografico,– Watu Wa Ajabu di. Presentato in anteprima come Evento Speciale il prossimo venerdì 21alle ore 15.00 presso il Cinema Giulio Cesare; un documentario a metà tra fiction e materiale d’archivio, ...