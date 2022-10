Genova | sequestrato abbigliamento nocivo per la salute e contraffatto per un valore di oltre 4 milioni di euro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono 155mila i prodotti contraffatti e dannosi per ladei consumatori che sono stati sequestrati nel porto di. Nell’operazione, chiamata Passo falso, è stato scoperto un traffico di merce proveniente dalla Cina, messo in piedi da diverse organizzazioni criminali. Grazie all’analisi dei rischi fatta dagli organi di controllo, sono stati trovati120.000 capi d’: molti erano falsi di famose firme della moda. Gli accertamenti dell’agenzie delle dogane hanno rivelato che 35.000 scarpe avevano una concentrazione di ftalati – sostanza tossica per le persone – di 1500 volte superiore al consentito. Ilcomplessivo della marce sequestrata è didi. Un terzo dei prodotti è stato ritrovato nei magazzini ...

