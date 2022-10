Genoa-Spal | premiato Milito nel pre gara Poi il ricordo di Franco Gatti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilcalcio premia Diegoe ricorda. Nel pre partita del match contro lanei sedicesimi di Coppa Italia, il club rossoblù hail Principe con una sua maglia numero 22, tra gli applausi dei presenti e la classica foto di rito. A seguire, anche l’abbraccio con Marco Rossi. Il club ha speso anche un omaggio per lo storico ‘baffo’ dei Ricchi e Poveri, che si è spento all’ospedale San Martino di Genova, città dove era nato, all’età di 80 anni. Il club rossoblu lo ha ricordato con una foto con il caratteristico paio di baffi, sotto la curva dei tifosi del. In mano, un gagliardetto presumibilmente del club rossoblù. E il saluto della società: “Buon viaggio,...

DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): LA SBLOCCA GUDMUNDSSON! Calcio di rigore a favore del! Portanova fa da sponda, Moncini la tocca di mano ed il direttore di gara indica il dischetto. Gudmundsson si ...SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BANI Mattia (): doppia ammonizione per ...Andrea (Bari) FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Bari) KOUAN Oulai Christian (Perugia) LA MANTIA Andrea () ...Il Genoa si porta in vantaggio contro la Spal sul finire del primo tempo. Al 45' Moncini colpisce il pallone con la mano e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che s ...Daniele De Rossi e Kevin Strootman si sfidano ai sedicesimi di Coppa Italia: l’abbraccio tra i due Daniele De Rossi lo scorso sabato ha fatto il suo esordio assoluto da allenatore con la Spal. Oggi è ...