Genitori che manipolano i figli | anche da adulti

Leggi su dilei

(Di martedì 18 ottobre 2022) No, non si tratta del titolo di un film che tratta i rapporti complicati tra, ma di una realtà che ci tocca da vicino, molto più di quanto possiamo immaginare. E non ci sono cattive intenzioni palesi, dalle quali sentiamo l’esigenza di allontanarci per il nostro benessere, ma di un fenomeno che agisce silenziosamente e si ingrandisce sempre di più fino a raggiungere proporzioni enormi che, inevitabilmente, creano delle conseguenze alle quali non possiamo più sottrarci. Perché quella manipolazione affettiva, che nasce daiche controllano ida, è mossa più probabilmente dalle insicurezze, dall’egoismo o dai desideri personali repressi da mamma e papà, piuttosto che da una lucida e consapevole esigenza che riguarda, invece, i manipolatori ...