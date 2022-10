Gazzetta – Napoli scappa | il Milan accelera | il calendario fino alla sosta

(Di martedì 18 ottobre 2022)ila confrontoper i Mondiali, ma non bisogna dimenticare l’Atalanta al secondo posto.mette in risalto la squadra di Spalletti e quella di Pioli, ma in questa speciale corsa bisogna assolutamente tenere conto anche dell’Atalanta di Gasperini che non perdere un colpo. Nell’edizione odierna vengono messi in risalto anche punti di forza e punti deboli delle due squadre che si sono già affrontate una volta in questo campionato, con la vittoria delsul: Serie A e Champions League Ecco il confronto tra i match che devono giocare i due club prima dellaper i Mondiali in Qatar che ...

...come ilè un punto di merito. Poche squadre in Europa stanno in campo e si muovono come quella di Spalletti. Davvero bravi: giocatori, e allenatore". Non perderti le Newsletter di...... con azioni che non sono difficili ma prevedono perfetta sincronia e lungo lavoro in allenamento" Ladello Sport intervista Arrigo Sacchi. L'ex ct è entusiasta deldi Luciano ...Napoli e Atalanta le uniche imbattute in Italia. Gli azzurri lo sono anche in Europa, con 4 vittorie su 4 in Champions League.Arrigo Sacchi nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Napoli. "In un calcio italiano, che fa del tatticismo e della furbizia le armi principali, ricercare lo spettacolo come il ...