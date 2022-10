(Di martedì 18 ottobre 2022) Il senatore di Forza Italia ha depositato un disegno di legge per modificare l’articolo 1 del codice civile mettendo in discussione il diritto all’aborto. La capogruppo dem al Senato Malpezzi su Twitter: «Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194»

Corriere della Sera

È questo l'obiettivo del disegno di legge presentato lo scorso 13 ottobre dal senatore di FI Maurizio. Un disegno di legge destinato a far discutere visto chedi modificare l'..." "Come era quella che 'la destra non vuole cambiare la legge sull'aborto'Basta il Ddl... Morani pubblica il ddl chedi riconoscere che "Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin ... Gasparri propone di riconoscere la capacità giuridica del nascituro. Il Pd insorge: «Inaudito» Il senatore di Forza Italia ha depositato un disegno di legge per modificare l’articolo 1 del codice civile mettendo in discussione il diritto all’aborto. La capogruppo dem al Senato Malpezzi su Twitt ...Il disegno di legge propone di modificare l'articolo 1 del Codice Civile, quello che prevede il riconoscimento dell'acquisizione della capacità ...