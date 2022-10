Gas | Ue | “Malgrado gli sforzi fatti per la diversificazione | non possiamo escludere una crisi dell’offerta”

L'INDIPENDENTE

... "Servono meccanismi di solidarietà"gli sforzi fatti per la diversificazione degli approvvigionamenti nell'Ue "non possiamo escludere una vera crisi dell'offerta, con una carenza di", ...Sotto i riflettori in Europa c'è ancora il, con la Commissione europea che oggi formalizzerà le ... Giornata positiva anche per i listini asiatici,la decisione cinese di rinviare la ... Come l'Italia sta esportando gas nonostante la crisi energetica In merito alle disastrose conseguenze dell’economia energetica, finalmente l’Europa ha ‘seriamente’ iniziato’ a prendere di petto la situazione. La commissaria Ue all’Energia: “Urge predisporre un mec ...(Adnkronos) – Malgrado gli sforzi fatti per la diversificazione degli approvvigionamenti nell’Ue “non possiamo escludere una vera crisi dell’offerta, con una carenza di gas”, ed è questa la ragione pe ...