Gas | ora sono dolori | la mossa della Cina ci mette nei guai

(Di martedì 18 ottobre 2022) Diventa sempre più profondo il rapporto economico tra Russia e. Nel corso di questi dieci mesi, il Dragone ha aumentato di quasi un terzo la quantità di gas naturale liquido acquistato dalla Russia, ritrovando in Mosca il suo quarto principale fornitore di gas. L’alleanza Xi-Putin I numeri devono interessare soprattutto il nostro continente. Pechino, infatti, a partire dalla guerra in Ucraina, ha scalato la quarta posizione in termini di produzione mondiale di Gnl. Ciò rappresenta una significativa saldatura, proprio perché Putin vende il proprio gas a Xi – con un aumento di guadagno da parte del primo di quasi 200 miliardi di dollari – e la, almeno fino ad oggi, lo rivendeva direttamente all’Unione Europea. Sì, unaa dir poco discutibile da parte dei vertici di Bruxelles: il gas cinese risultava essere sempre quello ...

Ma anche strutturali, per riconfigurare la produzione nazionale diai minimi termini. Consulente del governo potrebbe essere nominato l'attuale ministro Roberto Cingolani che in questi ...Non solo bollette di luce ealle stelle. Oltre 60mila famiglie non potranno contare fino a fine anno sul bonus asilo nido , ... "Pernon abbiamo possibilità di istruire positivamente queste ...Dopo i primi tre eventi elettorali, il prossimo incontro intitolato «Bollette gas e luce: che fare La crisi dell’energia e gli effetti per le famiglie» è fissato per mercoledì 19 ottobre alle 10.15.Bollette luce e gas in calo Succederà presto, i motivi sono molto chiari: per i consumatori italiani in arrivo una boccata d'ossigeno ...