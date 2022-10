Gas | l’esperto spiega perché il price cap “confonde solo le idee”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il prezzo del gas continua a far impazzire i governi europei, essendo ancora troppo alto e responsabile per bollette dell’energia esorbitanti e spesso al di sopra dei budget di molti cittadini. Simone Tagliapietra, membro del think tank politico-economico Bruegel, con sede a Bruxelles,all’Ansa gli ultimi sviluppi sul tanto chiacchierato possibile tetto al prezzo del gas. “La Commissione europea sta pensando a uncap dinamico al Ttf fino alla fine dell’anno” (il Ttf – Title Transfer Facility – è uno dei principali mercati virtuali di riferimento per lo scambio di gas naturale in Europa, con sede in Olanda). “Non un meccanismo di riduzione istantanea del prezzo, ma un meccanismo di salvaguardia, un ‘backstop’, che entri in funzionequando c’è grande volatilità, come ad agosto”. Tagliapietra aggiunge che “da gennaio ...