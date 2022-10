Garante dei detenuti arrestato | partecipò a una serie tv sulla camorra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pietro Ioia – ildei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoliinsieme con altre sette persone oggi, dai carabinieri di Castello di Cisterna, con l’accusa di avere introdotto cellulari e droga nel carcere napoletano di Poggioreale – ha partecipato alla realizzazione della docudi Sky “Camorriste 2” andata in onda nel 2017. Ioia presentò la– riguardante la vita di sei donne “di” – in una conferenza stampa durante la quale, in rappresentanza dell’associazione ex-Napoli, sottolineò il valore della cultura della legalità. Ex spacciatore della, che ha trascorso ventidue anni in carcere, Ioia ha raccontato la sia vita anche attraverso un ...