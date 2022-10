Garante arrestato | quanto incassava per ogni consegna | i nomi dei coinvolti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Ci sono dei video, registrati durante le indagini dai carabinieri di Castello di Cisterna anche grazie alla collaborazione della Direzione del carcere di Napoli Poggioreale e della Polizia penitenziaria, che documentano il passaggio dei cellulari e della droga (hashish e cocaina) dalle mani deldei detenuti di Napoli Pietro Ioia,stamane dai carabinieri, a quelle dei detenuti. Secondo gli inquirenti Ioia intascava qualche centinaio di euro per, che avveniva durante i colloqui. Si tratta però di una percentuale delle somme che l’organizzazione sgominata intascava dalle famiglie dei detenuti per recapitare il materiale. Il denaro alveniva corrisposto da uno dei componenti dell’associazione a delinquere individuati. ...

...nel carcere di Poggioreale Dalla Campania arriva la notizia di un'operazione per cui venivano forniti cellulare e droga ai detenuti nel carcere di Poggioreale in cui è statoil...Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano l'arresto delper le libertà personali del Comune di Napoli: avrebbe introdotto droga e cellulari in carcere in cambio di denarioIl Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Napoli Pietro Ioia, tuttora in carica, che figura tra le ...All'interno del carcere è stata segnalata la presenza di un traffico illecito di sostanze, hashish e cocaina, dal valore di diverse migliaia di euro. Oltre ad alcuni carcerati, avrebbe preso parte att ...