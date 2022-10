Gallina dalle uova d' oro | lo sfogo amaro di Ilaria Cucchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) "È un momento difficile. C'è un vuoto immenso. Mi piace pensare che adesso sia con lui. Ma non posso pensare al male che ha dovuto subire nel tempo. Mia madre ha dovuto pagare un prezzo troppo alto anche a causa di anonimi hater che hanno provocato un'ulteriore sofferenza, senza che nessuno facesse nulla per fermarli". A dire queste parole è, sorella di Stefano, in un'intervista a La Repubblica parlando della madre morta ieri mattina. Tra gli hater, spiega, "sia perfetti sconosciuti che persone conosciute, con importanti ruoli istituzionali". Mia madre, racconta, mi ha trasmesso "una forza inestinguibile nella giustizia. È stata un grande esempio: un amore immenso per la propria famiglia, il marito, i figli e i nipoti. I momenti difficili, quelli duri, sono serviti per unirci, per cementarci. E lei ha avuto un ruolo centrale in questo". ...