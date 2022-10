Furti di benzina all’Ama | svuotavano e rivendevano carburante | ”Non c’era nessun controllo!”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma. Un protocollo consolidato, uno schema ben oleato, prassi allo stato puro. E il concetto, maledettamente semplice: al posto di pulire la città, nel turno notturno, un gruppetto di netturbini conduceva i furgoncini dell’Ama verso un deposito occultato e svuotava ilin un serbatoio. Inutile sottolineare il valore della merce accumulata, che di questi tempi è più che palese. Il, ovviamente, veniva rivenduto. Il lavoretto dei netturbini Ama per arrotondare Un lavoretto ”secondario” per arrotondare, nell’assoluta illegalità, che secondo chi è alle prese con l’indagine sarebbe avvenuto tranquillamente, sotto il naso dei responsabili aziendali. Ma c’è di più, perché all’essere umano piace osare: l’attività non si sarebbe fermata neppure quando il caso è venuto a galla con tutta la serie di accertamenti interni che ne sono scaturiti ...

Agli atti, c'è il racconto di una pentita, che ha dichiarato di avere partecipato ai furti e ha raccontato che il guadagno parallelo era di circa 100 euro al giorno. Era una prassi ormai consolidata: invece di pulire la città, durante il turno notturno, un gruppo di netturbini guidava i furgoncini dell'Ama in un deposito nascosto e svuotava ...