Frasi sui libri che ci ricordano la bellezza della lettura

(Di martedì 18 ottobre 2022) Aprire le pagine di un libro significa immergersi in una nuova storia, significa gettarsi a capofitto in un’avventura, conoscere personaggi che – se il romanzo sarà gradito – resteranno a lungo nella nostra memoria. E potrebbe anche voler dire cambiare prospettiva sulle cose, perché inon sono solamente mero intrattenimento, ma sono anche il mezzo attraverso il quale imparare, conoscere nuove cose, approfondirne altre e sperimentare. Leggere è dare spazio alla fantasia e vivere mille vite, per parafrasare Italo Calvino che, a tal proposito, ha scritto alcune delle parole più vere sull’argomento: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché laè una immortalità all’indietro”. E forse ...

Il Libraio

Alcunedi Boris sono diventate non soltanto cult: ormai le usiamo quotidianamente. In attesa ... Una volta stimato professionista, si è arreso, accontentandosi di soldi faciliset delle ...La conversazione potrebbe diventare accesa ed entrambi direspiacevoli. Meglio rimandare ... Concentratevi invecemodi per migliorare la vostra produttività così da ottenere risultati ... Frasi sull’autunno, alcune fra le più belle della letteratura Scritte contro i vaccini sono comparse nella notte a Lecce sulle pareti dello stabile che ospita il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Lecce, fra viale Don Minzoni e via Liborio Salomi, poco dist ...Momenti di tensione, nella sera di domenica, in una palazzina della periferia di Sarzana dove un uomo è stato segnalato mentre dava in escandescenze impugnando una pistola. (ANSA) ...