Franco Gatti | tutto sulla famiglia e la vita privata del cantante dei Ricchi e Poveri | la gioia e il dolore del figlio morto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il fondatore edei, si spegne a 80 anni. L’uomo ènella sua Genova insieme ai suoi affetti più cari. unadifficile costellata da grandi successi, la sua band è riuscita a vendere oltre 22 milioni di dischi inil mondo. Il Covid aveva risvegliato in lui il morbo di Chron, patologia di cui soffriva da quando aveva 30 anni. Per riuscire a curarlo aveva assunto anche del cortisone, gli effetti indesiderati per un uomo che già soffriva di diverse patologie allo stomaco sono stati ulteriore indice di un malessere che sentiva da tempo. Al suo capezzale l’exdel gruppo Marina Occhiena che è andata a trovarlo per un ultimo abbraccio. L’uomo aveva subito un gravissimo lutto nel ...

Ricchi e Poveri: la relazione tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel I Ricchi e Poveri sono nati nel 1967, come quartetto polifonico, formato da due voci maschili e due voci femminili:e Angelo Sotigiu , Angela Brambati e Marina Occhiena . Nel 1981 Marina lasciò i Ricchi e Poveri, che decisero di proseguire in tre. A guastare irrimediabilmente l'armonia nel gruppo e in ...Gossip È mortodei Ricchi e Poveri: le cause della morte, la vit[...]aveva 80 anni: nel 2013 aveva vissuto l'insormontabile dolore della scomparsa [...] Mi sembra che qui ...È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri , aveva compiuto 80 anni un paio di settimane fa, il 4 ottobre. Insieme ad Angelo Sotgiu, Angela… Leggi ...