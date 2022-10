Franco Gatti | leader dei Ricchi e Poveri |  si è spento oggi ad 80 anni Ecco la sua sfortunata storia

(Di martedì 18 ottobre 2022) E’ di pochi minuti fa, confermata dal suo manager, Danilo Mancuso, che ad 80si è, il simatico ‘baffone’ dei, mitica band capace di attraversare all’insegna di travolgenti hit, gli ultimi decenni della musica leggera nostrana.e quell’immenso dolore che lo indusse a lasciare i palchi: “Ho bisogno di normalità” In realtà, dalla prematura scomparsa dell’amato figlio, l’ex compositore e interprete della band, ha trascorso questi ultimiin un profondo stato di comprensibile dolore: “Dopo che mio figlio Alessio è mancato – ripeteva – la mia vita è profondamente cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, insomma facevo lo ...

E' morto a Genova dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Ad annunciare all'ANSA la scomparsa dello storico volto del gruppo sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. 'È andato via un pezzo della ... fu vittima di un mix letale di sostanze all'età di 23 anni: il padre ha raccontato che dopo la sua perdita non riusciva più a salire sul palco Aveva solo 23 anni Alessio , il figlio di... E' morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco". Il 'baffo' dei Ricchi e Poveri si è spento a Genova all'età di ottant'anni. Ad annunciare la scompars ...