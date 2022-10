Franco Gatti | chi era | biografia | moglie | figli | Ricchi e Poveri | malattia e causa della morte del cantante

(Di martedì 18 ottobre 2022)è stato uno dei quattro cantantiband dei. Purtroppo si è spento all’età di 80 anni nella sua casa di Genova. Da tempo aveva deciso di lasciare il gruppo per motivi personali., chi era:, nato a Genova, il 4 ottobre 1942 è stato legato professionalmente da sempre al gruppo dei. Ha iniziato da giovane con la musica esibendosi nei locali insieme all’amico e collega Angelo Sotgiu. Nel 1964 formò il duo Jet. Poi incontrò Angela e Marina. I quattro decisero di unirsi in un gruppo. A scoprirli fuCalifano a Milano che diede alla band il nome die ...

Nella sua vita, infatti,ha dovuto fare i conti con un dolore ancora più grande, quello per la perdita del figlio Alessio, scomparso a soli 23 anni. Il dolore mai superato del tutto lo .../ "Perché ho lasciato i Ricchi e Poveri La salute e mio figlio..." Il debutto sul piccolo schermo arriva nel 1993 al fianco di Alberto Castagna sa Canale5 in Sarà vero . Ma la sua ...È morto a Genova all’età di 80 anni Franco Gatti, storico componente della band capace di vendere più di 22 milioni di dischi nella loro carriera cinquantennale. “Non salivo più con la gioia sul palco ..."Non ci voleva proprio. Mi porterò dentro per sempre il video messaggio che mi ha mandato qualche settimana fa proprio alla vostra trasmissione. Lui non stava bene, lo aveva dichiarato, e avrebbe anch ...