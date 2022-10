Francesco Totti | video sfottò della figlia Chanel e serenità con Noemi Bocchi | “Si sente a casa”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 18 ottobre 2022)da qualche mese a questa parte ha stravolto radicalmente la propria vita sentimentale ma non è cambiato il rapporto con i tre figli. L’amore con Ilary Blasi è finito dopo 20 anni, di cui 17 di matrimonio, eppure il rapporto con Cristian,e Isabel non avrebbe subito alcuna ripercussione., la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.