Foto di Mussolini al Mise | è polemica Bersani | “Togliete la mia” L’immagine verrà rimossa

... al punto che lo stesso Mise ha fatto sapere con una nota che "per evitare polemiche e strumentalizzazioni, ladisarà rimossa". E il ministro Giancarlo Giorgetti , parlando con i ...54 minuti fa Mise: viadal palazzo per evitare polemiche Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae Benito, presente nel palazzo ...Quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare ...Rimossa la foto di Mussolini al MISE: ed è bastata un’ora. Solo un’ora da tweet a tweet. Si è cominciati da Bersani, alle ore 11:56 AM dell’odierna giornata del 18.10 e si è finiti ad Alessandra Sardi ...