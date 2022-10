Foto di Mussolini al Mise | Bersani | «Se c’è la sua togliete la mia» Giorgetti | «Sarà rimossa»

Fin qui nulla di preoccupante, se non fosse che tra i vari quadri ce ne sarebbe anche uno di Benito", si legge nella nota.copertina: Twitter/Alessandra Sardoni - Ledei ministri ...... a ricordare la morte di Benitoa piazzale Loreto nel 1945. Neanche ventiquattr'ore dopo, ...in copertina: Ansa/Fratelli d'ItaliaBersani su twitter: «Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la m ...Via la foto di Benito Mussolini dalle pareti del Mise. Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae il Duce, presente nel palazzo perché uno ...