Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Vallecano | Liga 2022 2023

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ledi, match valido per la decima giornata della. I ragazzi di Simeone vanno a caccia di tre punti importanti per agganciare il Barcellona secondo in classifica. Appuntamento questa sera alle ore 21. Queste le: in attesa: in attesa SportFace.

Genoa - Spal: leGENOA (4 - 2 - 3 - 1) : Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Pajac; Badej, Frendrup; Jagiello, Portanova, Albert; Yeboah. Allenatore : Blessin. SPAL (3 - 5 - 2) : ...... "ListItem", "position": 1, "name": "Coppa Italia", "item": "https://www.itasportpress.it/coppa - italia/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Genoa - Spal, le" } ]...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Sono state ufficializzate le formazioni di Genoa-SPAL, in campo alle 18 al “Ferraris” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Pajac; Badelj, Frendr ...