Formazione STEAM docenti scuole medie | un percorso per la progettazione di attività didattiche CBL dal 25 ottobre

ilSicilia.it

Alcuni alunni delle classidel liceo classico parteciperanno al più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell'università, dellae della ricerca ......le tecnologie del futuro occorre investire nelle competenze e nel potenziamento della. ... proseguendo: "A vvicinare i giovani alle discipline cosiddette- ossia Science, Technology, ... Scuola e innovazione digitale, "Maratona Steam" a Marsala: la sfida per colmare il gender gap CLICCA PER IL VIDEO - ilSicilia.it Alcuni alunni delle classi STEAM del liceo classico parteciperanno al più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca ...Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea, parteciperà ‘Alla scoperta degli Istituti Agrari della Campania’ in programma a Napoli, a Citta della Scienza, martedì 18 e mercole ...