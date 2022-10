Fondo Asterion cresce in Italia e acquisisce Samso

(Di martedì 18 ottobre 2022) Milano, 18 ott. (Adnkronos) -Industrial Partners, società di gestione di investimenti in infrastrutture europee nel mid-market, ha sottoscritto l'accordo per l'acquisto di, energy service company attiva innella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di efficienza energetica con un team di circa 70 persone.ha realizzato impianti di efficienza energetica a 450 clienti nel mondo industriale e della pubblica amministrazione e ha sviluppato progetti per oltre 80 Mwp. L'operazione è soggetta al superamento di alcune condizioni sospensive, tra cui la Golden Power, e si dovrebbe perfezionare nel corso del quarto trimestre del 2022. L'azienda è stata fondata nel 2014 da Igor Bovo e Gianpiero Cascone, imprenditorini del settore dell'efficienza energetica e ...

