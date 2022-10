Orizzonte Scuola

adesso dovrà guidare la pattuglia pentastellata a Palazzo Madama. 'Sarà un onore immenso rivestire il ruolo di capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato. Ildirettivo vedrà con me ...... in alternativa, pronta a Palazzo Madama Barbaraqualora la capogruppo attuale dovesse ... al Senato la situazione delgruppo "Per Le Autonomie - SVP - PATT - Campobase - Sud chiama Nord" ... Floridia nuovo presidente dei senatori del M5S: “Onore immenso, faremo opposizione dura ma responsabile” Prosegue il processo di formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 25 settembre. Dopo l’elezione dei Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, avvenuta la scorsa settim ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Sarà un onore immenso rivestire il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato". Così su Facebook il nuovo presidente dei senatori M5S Barbara Floridia. "Il nuovo ...