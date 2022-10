Finanza | Villeroy al Ft | da crisi Gb rischio circolo vizioso

Milano Finanza

Ha esortato le autorità di regolamentazione globali presso il Financial Stability Board a "fornire ora regole più chiare e più rigide" per garantire che i fondi e i trader creino riserve di ...ha poi aggiunto che la BCE potrebbe iniziare a non sostituire alcune delle obbligazioni in scadenza acquistate nell'ambito del suo Programma di acquisto di titoli pubblici e privati (Asset ... Villeroy (Bce): le banche inizino a restituire i 2.100 miliardi di Tltro che rendono 25 miliardi di utile risk free Roma, 18 ott. (askanews) - Le recenti turbolenze nei mercati obbligazionari del Regno Unito illustrano il 'circolo vizioso' che i governi ...François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, ha parlato martedì ad ampio spettro di tassi e prestiti agevolati alle banche. Perché ora ar ...