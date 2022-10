Fi | Berlusconi | ' Ronzulli votata all' unanimità | Bernini sarà ministro' **

Lo scrive il leader diSilvioin una lettera ai parlamentati azzurri in vista dell'elezione nel pomeriggio dei capigruppo di Camera e Senato. cede, va a 'casa' di , in via della Scrofa, ...Totoministri Governo Meloni/ Lista nomi FdI - Lega -: Crosetto, Salvini, Tajani, Lupi Pomicino: 'Deve evitare questo' A detta di Pomicino , il ' degrado italiano e testimoniato dalla ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Licia Ronzulli "è stata votata all'unanimità" capogruppo di Forza Italia al Senato "con molti ringraziamenti al capogruppo uscente" Anna Maria Bernini "che va a fare ...Ronzulli capogruppo Fi al Senato e Cattaneo alla Camera. FdI: "Manterremo capigruppo uscenti". Il Pd conferma Serracchiani e Malpezzi. Governo, ...