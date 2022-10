Festa del Cinema di Roma | Mattia PD | con nuova edizione del bando Colasanti-Lopez diffondiamo cultura contrasto alla violenza di genere nelle scuole

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è tenuto questa mattina presso lo spazio “Lazio Terra di”, all’interno della 17°deldi, l’evento di presentazione delladel Premioistituito dRegione Lazio in collaborazione con la IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e curato dall’Ufficio– Progetto ABC Lazio, in memoria delle vittime del massacro del Circeo del 1975, Donatellae Rosaria, e rivolto alle ragazze e ai ragazzi dellesecondarie del Lazio. Il premio, fin dsuadel 2019, ha lo scopo di stimolare la ...

Federazione Italiana Scherma

'Caravaggio Oggi avrebbe fatto il reporter di guerra, per la sua grande capacità di immortalare il momento'. Michele Placido presenta allaCinema di Roma il suo 'L'ombra di Caravaggio', un progetto che, come spiega il regista e attore, parte da lontano e che si è arenato a causa della pandemia. 'Questi sono stati quattro anni ...'L'Ombra di Caravaggio' arriva il 3 novembre al cinema con protagonista Riccardo Scamarcio nei pannicelebre ... LAZIO - MASTERCLASS DI SCHERMA SCENICA IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEL CINEMA DI ROMA"