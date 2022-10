Farnesina | “E’ fortemente consigliato agli italiani di lasciare l’Ucraina”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (ANSA) – ROMA, 17 OTT – La“raccomandaai connazionali ancora presenti in Ucraina diil Paese. “I Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati”. Lo si legge sul profilo Twitter dell’ambasciata italiana in Ucraina, dopo la serie di “attacchi armati a Kiev e sul territorio del”. (ANSA). Segui ZON.IT su Google News.

La situazione incandescente nel Paese ha spinto laad aggiornare il sito Viaggiare Sicuri , in cui scrive: 'Ai connazionali ancora presenti in Ucraina èraccomandato di ...'Ai connazionali ancora presenti in Ucraina èraccomandato di utilizzare i mezzi tuttora ... È quanto si legge nell'avviso di 'Viaggiare sicuri', il servizio della. La giornalista ...Guerra in Ucraina, caccia si schianta nella città russa di Yeysk, si intensificano i bombardamenti sul Donbass. La Farnesina: "Italiani, lasciate l'Ucraina".