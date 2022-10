Eventitalia | Martina Ferrara | Un Christmas Village per Napoli Atmosfere nordiche alla Mostra d’Oltremare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022)sarà l’evento di punta del periodo natalizio in programma ae si svolgeràdall’1 al 18 dicembre 2022. La manifestazione, organizzata dsocietàsrl presieduta da, animerà il periodo precedente il Natale realizzando un vero e proprio villaggio nordico per trasportare i visitatori, di ogni età, nell’atmosfera magica delle festività di dicembre-gennaio. L’appuntamento si pone l’obiettivo di divenire attrattore turistico per la città metropolitana di. Saranno oltre 5.000 metri quadri, che si sviluppano all’aperto nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta, ad ospitare il Villaggio ...