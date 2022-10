Europeo Under 21 | sorteggiati i gironi | le avversarie dell’Italia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono andati in scena i sorteggi deidell’U21 in programma nel 2023 in Romania e in Georgia. Italia sfortunata, gli azzurrini dovranno vedersela con Francia, Norvegia e Svizzera. Il Ct Paolo Nicolato ha commentato così. “Sinceramente speravamo meglio. A essere onesti è il girone più forte, ma che ci motiva molto”. “La Svizzera era la ‘terza’ più forte, ha fatto i punti che abbiamo fatto noi ma arrivando seconda. La Francia la conosciamo bene, mentre la Norvegia è una squadra molto fisica e sempre dura da affrontare, con grande intensità”. L’esordioè fissato per giovedì 22 giugno contro la Francia, poi domenica 25 contro la Svizzera, infine mercoledì 28 la sfida contro la Norvegia. Si qualificheranno le prime due classicate. IGruppo A: Georgia (nazione ospitante), Portogallo, ...