Europeo Under 21 2023 | Italia con Francia | Norvegia e Svizzera

Così Paolo Nicolato, selezionatore della Nazionale21, commenta l'esito del sorteggio della fase finale dell'di categoria, in programma a giugno. "E' un girone complesso - aggiunge - . ...Sono la Francia, la Norvegia e la Svizzera le Nazionali che il sorteggio svoltosi a Bucarest ha riservato all'Italia di Paolo Nicolato come rivali del girone D nella fase finale degli Europei21, in programma la prossima estate in Georgia e Romania. Gli azzurrini erano nell'urna delle squadre di seconda fascia e sono capitati con i transalpini. Le prime due squadre di ciascuno dei ..."Onestamente speravamo meglio: a essere sinceri è un girone che ci motiva molto perché, secondo me, è il girone più forte. (ANSA) ...Sono la Francia, la Norvegia e la Svizzera le Nazionali che il sorteggio svoltosi a Bucarest ha riservato all'Italia di Paolo Nicolato come rivali del girone D nella fase finale degli Europei Under 21 ...