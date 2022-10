Europei | l' Italia pesca Francia e Svizzera Nicolato | ' Il girone peggiore'

Sorteggiati i gironi dell'Europeo Under 21 del 2023: gli azzurrini di Nicolato con Norvegia, Svizzera e Francia Al Romanian Atheneum di Bucarest c'è stato il sorteggio dei gironi del prossimo Europeo ...Sono la Francia, la Norvegia e la Svizzera le Nazionali che il sorteggio svoltosi a Bucarest ha riservato all'di Paolo Nicolato come rivali del girone D nella fase finale degliUnder 21, in programma la prossima estate in Georgia e Romania. Gli azzurrini erano nell'urna delle squadre di seconda ...Le imprese potranno formare un consorzio europeo di acquisto di gas ... ci sono solo 6 accordi di solidarietà in essere tra gli Stati membri (tra: Italia-Slovenia, Germania-Austria, Estonia-Lettonia, ...Saranno Norvegia, Svizzera e Francia le avversarie dell' Italia Under 21 all'Europeo che si svolgerà in Romania e Georgia dal 9 giugno 2023 al 2 luglio 2023. Questo l'esito del sorteggio che si è svol ...