Eurolega Basket | terza giornata | programma e diretta tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutto pronto per il terzo turno di, che prende il via in questo martedì 18 ottobre. La massima competizione cestistica europea vede Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate a rappresentare l’Italia. Le squadre di Messina e Scariolo, in questo turno, saranno impegnate entrambe in trasferta, rispettivamente contro Zaligiris e Partizan. Gli emiliani scenderanno sul parquet della Zalgirio Arena di Kaunas alle ore 19:00, e cercheranno il secondo successo consecutivo dopo essersi sbloccati contro il Bayern Monaco. L’Olimpia, invece, è attesa dalla battaglia della Stark Arena contro i serbi, alle ore 20:45. Una sfida che vedrà contrapposti Messina e Obradovic, due degli allenatori che hanno segnato la storia deleuropeo. Le due squadre italiane scenderanno poi subito in campo per la quarta, giovedì 20 ottobre: la ...

