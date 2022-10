Eurolega 2022 23 | rimonta nel finale per l’Olimpia Milano | Partizan Belgrado battuto 75-80

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il tabellino e la cronaca diMozzart Bet-EA7 Emporio Armani75-80, match della terza giornata dell’/2023. Ottima prestazione per gli uomini di Messina, che vincono incontro una squadra davvero solida e coriacea nei momenti importanti come quella serba. Pochi errori al tiro e in difesa per l’EA7 Emporio Armani, che riesce anche a recuperare una partenza disastrata. Decisivo in questaShields che, 25 punti, regala la vittoria agli italiani. PROGRAMMA e TV 3^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – L’inizio di partita è tutto di marca serba, che mette in campo gran ritmo e qualità sfruttando qualche disattenzione di troppo da parte del. Il primo ...