Eugenia di York sbaglia nuance di rossetto

Leggi su amica

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilrosa perla sfoggiato dalla principessadidurante una mostra d’arte a Londra (Ipa) Il detto riguarda tutti, compresi i reali. Se pensate che le teste coronate siano immuni da cadute di stile e scivolate beauty, cambiate pure idea. Anche loro, infatti, commettono errori da matita blu, ancora più evidenti a causa dell’esposizione mediatica. È successo anche alla principessadi: il suo ultimo beauty look è decisamente da non imitare. Almeno per quanto riguarda il trucco labbra. In visita alla mostra d’arte The Anti-Slavery Collective a Londra, infatti, la figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson ha sfoggiato unperlaceo, inchiarissima, che rendeva le sue labbra innaturali, quasi ...