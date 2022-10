Escludere Mosca dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale. Scrive il consigliere di Zelensky

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) La scorsa settimana si è consumato l’ultimo triste crimine di guerra compiuto dalla Russia. Missili russi hanno colpito indiscriminatamente aree civili in tutta l’Ucraina, appena due giorni dopo l’esplosione del ponte che collega la penisola della Crimea annessa alla Russia. A Zaporizhzhya, nel Sud-Est del Paese, 12 razzi russi hanno parzialmente distrutto una torre di nove piani e hanno raso al suolo altri cinque edifici residenziali. Kateryna Ivanova e la sua famiglia sono stati costretti a correre in bagno mentre il loro appartamento si riempiva di fumo. Dopo essere riuscita a fuggire in strada, Kateryna ha incontrato una vicina di casa che urlava per la morte di suo marito. Un’altra donna, Lyudmyla, ha raccontato di essersi precipitata a svegliare i figli per portarli al sicuro, dopo che un’esplosione aveva completamente distrutto la porta di casa. Kateryna e Lyudmyla sono tra le ...