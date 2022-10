Eredivisie | Kokcu rifiuta di indossare la fascia arcobaleno per “motivi religiosi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Unaper sensibilizzare sul tema dell’omofobia. L’iniziativa inperò non è piaciuta al capitano del Feyenoord, Orkunche si èto dilaspeciale. “Ho deciso di nonlain questo turno. Rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Ognuno è libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo l’importanza di questo gesto, ma a causa delle mie convinzioni religiose, non mi sento la persona giusta per sostenerla”, ha spiegato il centrocampista turco. SportFace.

Non è passato inosservato il gesto di Orkunin occasione dell'ultima giornata di. Il centrocampista del Feyenoord non ha infatti aderito all'iniziativa che prevedeva che il capitano del club scendesse in campo indossando una ...Il capitano del Feyenoord si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno nel match dell'contro l'AZ Alkmaar Orkun, centrocampista del Feyenoord e capitano, si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno nel match dell'contro l'AZ Alkmaar di domenica ...Orkun Kokcu, per la sua presa di posizione nello scorso weekend, quando il 21enne centrocampista nazionale turco si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno nella partita di Eredivisie che il ...Non è passato inosservato il gesto di Orkun Kokcu in occasione dell'ultima giornata di Eredivisie, che non ha indossato la fascia arcobaleno.