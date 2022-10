Eolico | Draghi in extremis ha dato l’ok al parco sardo di Siemens Gamesa Lo stesso che era stato bocciato da tutte le autorità

(Di martedì 18 ottobre 2022) Uno degli ultimi atti del Consiglio dei ministri del governo, su proposta del Presidente, èquello di deliberare l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per un progetto di impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili. Si tratta delGomoretta che verrà realizzato nel territorio dei Comuni sardi di Bitti e Orune, in provincia di Nuoro e di Budduso, in quella di Sassari.della potenza nominale di 45,045 megawatt, proposto a gennaio 2018 dalla societàRenewable Energy Italy. Complessivamente 13 aereogeneratori di 84 metri di altezza, con un diametro di 132 metri, oltre ad una sottostazione di ricevimento e trasformazione dell’energia elettrica prodotta dagli ...

