Eni | studio realizzazione nuova bioraffineria a Livorno

(Di martedì 18 ottobre 2022) Eni ha incontrato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e i sindaci di, Luca Salvetti, e di Collesalvetti, Adelio Antolini, ai quali ha confermato che è allola possibile, all`interno del sito industriale Eni di, di una.Lodi fattibilità, spiega Eni, "prevede la costruzione di tre nuovi impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati: un`unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, un impianto Ecofining da 500mila tonnellate/anno e un impianto per la produzione di idrogeno da gas metano. Ladellaall`interno dell`area industriale, che oggi ospita gli impianti per la produzione di carburanti e ...

Eni

... sarà riconvertito in bioraffineria Il futuro dello stabilimentosembra ora delineato, annunciato il percorso per la riconversione in bioraffineria. Luca Salvetti, sindaco di Livorno: 'Lo...... e di Collesalvetti , Adelio Antolini , ai quali ha confermato che è allola possibile realizzazione, all'interno del sito industrialedi Livorno, di una nuova bioraffineria. Lodi ... allo studio la possibile realizzazione della terza bioraffineria a Livorno