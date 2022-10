Il Sannio Quotidiano

In pole c'è Guido Crosetto che dovrebbe cumulare anche la delega all'. In un rimescolamento ... Disabilità Derby fra Fdi (con Lavinia Mennuni, che nel collegio di Roma ha battutoe Bonino)......prime con un rincaro talvolta esagerato adesso si ritrovano con una stangata che riguarda l'... In molti chiedono di intervenire subito, intanto c'è una proposta messa su da Carloe ... Energia: Calenda, ‘mandato piano a Letta e Meloni, lei ci ha risposto lui no’