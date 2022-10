Emma Marrone | Al Roma Cinema Fest | gesto emozionante e fan in lacrime

emozionata e in lacrime sul palco del Festival del Cinema di Roma . Il successo della cantante , ora anche attrice , è inarrestabile : dopo l'esordio ne 'Gli anni più belli' e la serie 'A ...Cecilia Uzzo È come se fosse la prima volta e in un certo senso lo è davvero:ha già debuttato come attrice, ma è con " Il ritorno " che si cimenta con un ruolo da protagonista. Il film diretto da Stefano Chiantini è stato presentato in anteprima ad Alice nella ...Emma Marrone emozionata e in lacrime sul palco del Festival del Cinema di Roma. Il successo della cantante, ora anche attrice, è inarrestabile: dopo l'esordio ...Emma Marrone ha partecipato alla prima del suo nuovo film, Il Ritorno, che si è tenuta ieri sera alla Festa del Cinema di Roma ...