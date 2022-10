Eminem | morto nel 2006 e sostituito da un sosia? La teoria fa il giro del mondo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Secondo una stranail famoso rappersarebbenel. La sua immagine sarebbe stata sostituita in un modo completamente spiazzante. Ecco cosa racconta tale. Si ritorna nuovamente a parlare di strane teorie che avvolgono alcuni artisti famosi. Linee di pensiero che fanno presto ildele spiazzano totalmente molti affezionati. Questa volta protagoniste di alcune particolari teorie è una delle voci più importanti dell’hip hop. Fonte foto: AnsaNel corso del tempo, la scena musicale hip hop è stata completamente conquistata da. Marshall Bruce Mathers III è diventato una delle personalità più illuminate in assoluto. Prima come cantante e poi come produttore e attore. Di certo, quanto fatto lo ha ...

Vanity Fair Italia

Anche se ammette di essersi già tinto di biondo in passato, da buon fan di. E, scommessa o ... 'Quasi' Non è il titolo di un film, ma come Zac Efron ha definito sé stesso (e il rischio che ...Fatto sta che 2005 Slim Shady era, ma anchenon sembrava passarsela troppo bene. La raccolta Curtain Call: The Hits sembrava l'arrivederci che forse un po' ci aspettavamo, ma a cui non ... 50 anni di Eminem in 10 sue canzoni che hanno fatto la storia Compie oggi 50 anni (auguri!) lui, proprio lui, o forse è meglio dire Slim Shady In ogni caso, quel Marshall Mathers che ha segnato due ere: quella del rap non più solo ‘black’ e quella dei Millennia ...Dopo circa un decennio dall’uscita, su Twitter ci si accorge che nelle canzoni di alcuni artisti ci sono riferimenti al serial killer diventato in queste ore un vero e proprio caso (a livello sia di s ...