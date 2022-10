Emi Bondi presidente della Società Italiana di Psichiatria | due donne al vertice

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per la prima volta, in 149 anni di vita, la Sip,di, sarà guidata comeda una donna. O meglio da due: una a rappresentare i servizi territoriali e l’altra il mondo universitario. Al congresso nazionale di Genova, con 1200 partecipanti e 900 votanti per il rinnovo delle cariche istituzionali, è stata elettaEmi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.per il biennio successivo è stata eletta, come rappresentante degli psichiatri delle Università, la professoressa Liliana Dell’Osso, docente ordinaria diall’università di Pisa e direttore dell’Uo didell’Azienda Ospedaliero universitaria Pisana. “E’ ...

