Elodie e Andrea Iannone sono già alle presentazioni in famiglia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha portatoa Vasto, la coppia è stata avvistata dai curiosi che hanno subito inviato le foto a Deianira Marzano. E’ l’esperta di gossip a svelare che la coppia fa davvero sul serio.sembrano non avere più dubbi e sembra siano già arrivate lein. Procede tutto a grandi passi per la cantante e il pilota e dire che fino a poche settimane fa in pochi credevano nella loro storia d’amore. Forse ancheerano convinti che con il passare dell’estate sarebbe finito anche il loro flirt. Invece, altro che flirt e storia passeggera,ha già presentato la sua nuova fidanzata alla. Impossibile non notarli in un bar della ...