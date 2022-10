Elnaz Rekabi | un messaggio dall’account Instagram dell’atleta iraniana | «L’hijab mi è caduto»

Leggi su open.online

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non sono ancora chiare le sorti di, l’atletache domenica 16 ottobre aveva sfidato il regime iraniano, gareggiando senza velo nella finale dei Campionati asiatici di Seul, a sostegno della protesta del popolo iraniano per Mahsa Amini. Nelle ultime ore, però, è comparsa una storia sull’accountin cui si legge che– il copricapo imposto dalla legge islamica – le sarebbe«inavvertitamente». Ma non solo, nel– come riporta la Bbc -, l’atleta si è anche scusata per aver «fatto preoccupare tutti», confermando, inoltre, il suo rientro a Teheran «insieme alla squadra, secondo il programma prestabilito». La storiadi...