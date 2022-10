Elnaz Rekabi | scomparsa l’atleta iraniana senza velo I media | «È nel carcere di Evin» Teheran | «Fake news»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non sono ancora chiare le sorti diche domenica 16 ottobre aveva sfidato il regime iraniano, gareggiandonella finale dei Campionati asiatici di Seul, a sostegno della protesta del popolo iraniano per Mahsa Amini. Questa mattina – martedì 18 ottobre – secondo alcune fonti iraniane sarebbe stata portata neldi. Dove è detenuta anche l’italiana Alessia Piperno. A parlare del casoera stata l’edizione persiana della Bbc, che aveva segnalato ladelperché i suoi amici e parenti non riuscivano a contattarla da ieri sera. Alsarebbero stati sottratti passaporto e cellulare e neanche la sua famiglia ha ...

Domenica aveva gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud Sarebbe stata arrestata l'atleta iranianache domenica aveva gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud. Dalla sera di domenica si sono persi i contatti con la climber, ha riportato il canale ...C'è grande ansia e preoccupazione per la campionessa iraniana di arrampicata sportivache, andando contro le regole vigenti in Iran, ha gareggiato nella finale dei Campionati asiatici di Seul senza velo . Dell'atleta non si hanno più notizie da domenica, stando a ciò che ...Domenica 16 ottobre l’ atleta iraniana Elnaz Rekabi , classe 1989, ha gareggiato senza velo ai campionati asiatici della Federazione Internazionale dell’arrampicata sportiva in Corea del Sud. Un gesto ...Roma, 18 ott. (askanews) - L'atleta iraniana Elnaz Rekabi, che ha partecipato senza velo ai campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud, ...