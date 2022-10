Elnaz Rekabi | l’atleta iraniana che ha gareggiato senza velo presto in carcere

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sembrava fosse scomparsa ma la notizia è stata smentita C’è preoccupazione e fermento riguardo a dove si trovi, domenica, ha infatti partecipato a una gara di arrampicata asiatica, a Seoul, prima del. Laha scelto di non indossare l’hijab in solidarietà con i manifestanti per la morte di Mahsa Amini. Nelle ultime ore avrebbe lasciato lil paese con tutta la squadra. Peccato che da allora, secondo quanto spiegato dalla BBC, si siano perse le sue tracce. Stando però alle autorità iranianenon sarebbe scomparsa. A chiarire meglio la situazione IranWire, sito di giornalisti dissidenti iraniani., come tra l’altro successo alla travel blogger italiana Alessia Piperno, verrà ...