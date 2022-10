Elnaz Rekabi | la scomparsa dell’atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo | «L’hanno portata nel carcere di Evin»

La sua destinazione sarebbe il carcere di Evin, a Teheran Paura per la campionessa iraniana di arrampicata sportiva, che ha gareggiato nella finale dei Campionati asiatici di Seul senza ...Da alcune ore non si hanno notizie della campionessa iraniana di arrampicata, che la scorsa settimana ha partecipato ai campionati asiatici in Corea del Sud senza l'hijab: lo riferisce la Bbc persiana citando fonti a lei vicine che hanno detto di non riuscire a ...L'arrampicatore sportivo iraniano Elnaz Rekabi, che domenica ha gareggiato senza velo in un importante torneo di arrampicata, è scomparso. Gli amici di ...Lo riferisce la Bbc. Secondo fonti dei dissidenti, le erano già stati sequestrati passaporto e cellulare. La sua destinazione sarebbe il carcere di Evin, a Teheran ...